KAYSERİSPOR'A İMZA ATAN BİLAL BAŞACIKOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ İTİRAFI
Kayserispor'un Hollanda ekibi Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu, "Sezon bittikten sonra Beşiktaş ile görüşmüştüm" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un çiceği burnunda transferi Bilal Başacıkoğlu, transfer sezonunda Beşiktaş'tan da teklif aldığını açıkladı.
Bilal, beIn Sports'ta yaptığı açıklamada, sezon bittikten sonra Beşiktaş ile görüştüğünü itiraf ederken, "Sezon bittikten sonra Beşiktaş ile görüşmüştüm. Orada çok forvet oyuncusu var, Kayserispor benim için bence daha iyi." dedi.
"TÜRKİYE HOLLANDA'DAN DAHA BÜYÜKTÜR"
Türkiye hakkında iyi referanslar aldığını ve Hollanda'da oynayan Van Persie, Elia gibi futbolcularla konuştuğunu söyleyen Bilal, "Robin van Persie ile yarım sezon oynadım, o bana Türkiye'yi anlattı. Elia Türkiye'de oynuyor. Onunla da görüştüm, iyi şeyler duydum. Türkiye, Hollanda'dan daha büyüktür. Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımlar var. Bence Hollanda'dan daha büyük takım var Türkiye'de." diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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