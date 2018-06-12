İlçe Merkezine İnen Domuzlar Vatandaşların İlgi Odağı Oldu
Çiftçiye Müjde! Şeker Pancarının Alım Fiyatı Belli Oldu
Trump Tarihi Görüşme Sonrası İlk Adımı Attı: Durduracağız
Kayserispor'a İmza Atan Bilal Başacıkoğlu'ndan Beşiktaş İtirafı
Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Eskişehirspor'a Ziyaret
Uyuyan Sürücü Kontrolünü Kaybedince Aracın Camından Yola Fırladı
Ve Okay Yokuşlu İmzayı Attı!
Abd Savaş Uçakları, Pkk'lı Teröristlere İsyan Eden Köyü Bombaladı
Fransız Yıldız Lemar'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Çaykur Rizespor, Gurbetçi Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
Yeni Malatyaspor, Sırp Futbolcuyla Anlaşma Sağladı
Heyecanlı Taraftar, Selfie Çekmek İsterken Az Kalsın Salah'ı Sakatladı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu Sözleri: Haber Alamadık
Yunanistan Başbakanı Çipras, Makedonya'nın Yeni İsmini Duyurdu!
Tem'de 5 Araç Birbirine Girdi, 10 Kilometre Kuyruk Oluştu
Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
Fransa'yı Korkutan Sakatlık! Forma Giyemeyebilir
Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu! İşte Fernandao'nun Yeni Takımı
Turizmciler İsyan Etti! Uber Önlemlerinde Geri Adım
Meral Akşener Trt'de Propaganda Yapmama Kararı Aldı

Kayserispor'a imza atan Bilal Başacıkoğlu'ndan Beşiktaş itirafı

KAYSERİSPOR'A İMZA ATAN BİLAL BAŞACIKOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Kayserispor'un Hollanda ekibi Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu, "Sezon bittikten sonra Beşiktaş ile görüşmüştüm" dedi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Kayserispor'a İmza Atan Bilal Başacıkoğlu'ndan Beşiktaş İtirafı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un çiceği burnunda transferi Bilal Başacıkoğlu, transfer sezonunda Beşiktaş'tan da teklif aldığını açıkladı.

Bilal, beIn Sports'ta yaptığı açıklamada, sezon bittikten sonra Beşiktaş ile görüştüğünü itiraf ederken, "Sezon bittikten sonra Beşiktaş ile görüşmüştüm. Orada çok forvet oyuncusu var, Kayserispor benim için bence daha iyi." dedi.

"TÜRKİYE HOLLANDA'DAN DAHA BÜYÜKTÜR"

Türkiye hakkında iyi referanslar aldığını ve Hollanda'da oynayan Van Persie, Elia gibi futbolcularla konuştuğunu söyleyen Bilal, "Robin van Persie ile yarım sezon oynadım, o bana Türkiye'yi anlattı. Elia Türkiye'de oynuyor. Onunla da görüştüm, iyi şeyler duydum. Türkiye, Hollanda'dan daha büyüktür. Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımlar var. Bence Hollanda'dan daha büyük takım var Türkiye'de." diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayserispor  A  İmza  Atan  Bilal  Başacıkoğlu  Ndan  Beşiktaş  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER