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KAYSERİSPOR, SUMUDİCA'NIN GÖREVİNE SON VERDİ


Kayserispor, Sumudica'nın görevine son verdi
Tarih : 15 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Kayserispor, Sumudica'nın Görevine Son Verdi(9/10)5

Kayserispor Romen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı

Kayserispor, resmi sosyal medya kanallarından şu açıklamayı yaptı:

Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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