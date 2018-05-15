KAYSERİSPOR, SUMUDİCA'NIN GÖREVİNE SON VERDİ
Kayserispor Romen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı
Kayserispor, resmi sosyal medya kanallarından şu açıklamayı yaptı:
Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.
Kaynak: haberinburada
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