KAYSERİSPOR, BİLAL BAŞACIKOĞLU'YA 3 YILLIK İMZA ATTIRDI
Kayserispor, Hollanda ekibi Feyenoord'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor geçtiğimiz sezonu Hollanda'nın Feyenoord takımında tamamlayan Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbol kariyerine Heerenveen'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu burada gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord takımına transfer oldu.
GEÇEN SEZON 7 GOL 6 ASİST YAPTI
Feyenoord ile geçtiğimiz sezon toplam 26 karşılaşmada mücadele eden Bilal Başacıkoğlu 7 gol 6 asistlik başarılı bir performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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