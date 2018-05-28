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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç Hakkında Çıkan Haberler Yalan

KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR: DENİZ TÜRÜÇ HAKKINDA ÇIKAN HABERLER YALAN

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, medyada çıkan Deniz Türüç haberleriyle ilgili, "Deniz'le ilgili bir teklif gelmediği gibi arayan da olmadı" dedi.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç Hakkında Çıkan Haberler Yalan(6/10)2

Marius Sumudica'yla yollarını ayıran ve yeni sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kayserispor'da transfer hareketliliği başladı. Gerek medyada gerekse sosyal medyada yazılanların gerçekleri yansıtmadığını ve dedikodulara inanılmaması gerektiğini vurgulayan kulüp başkanı Erol Bedir, "Kayserispor olarak transferde de kamuoyuna şeffaf bir yöntem izliyoruz." ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre Bedir, şunları söyledi:

"Kulüp internet sitemizden gerekli açıklamaları yaparak taraftarımızı ve spor kamuoyunu anında bilgilendiriyoruz. Şu anda Kayserispor'da sözleşmeli oyuncularımızdan Bia ayrıldı. Varela ile görüşmelerimiz sürüyor. Kiralık oyuncularımızdan Nikola ile Amorim'i düşünmüyoruz. Badji konusunda da teknik kadromuz karar verecek."

DENİZ TÜRÜÇ KALACAK MI?

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Milli Takım'a kadar yükselen Deniz Türüç'le ilgili de konuşan Bedir, milli futbolcunun hakkında çıkan transfer söylentilerini yanıtladı. Bedir, "Deniz Türüç'ün bizimle 2 yıl daha mukavelesi var. Kulüp başkanlarıyla iyi bir diyalogum var. Şu ana kadar medyada yazılan kulüplerin başkanlarından veya yöneticilerinden Deniz'le ilgili bir teklif gelmediği gibi arayan da olmadı. 2 orta saha ve 2 kanat oyuncusu alacağız diye ilan etmemize rağmen, halen bize santrafor, defans oyuncusu yakıştıranlar var. Bunların hiç biri doğru değil, inanmayın" ifadelerini kullandı.

KAMP ÜÇ AŞAMALI OLACAK

Bedir, sarı-kırmızılı ekibin 2018-19 sezonunda önce Kayseri'de 1 hafta, ardından Erzurum'da 2 haftalık kamp dönemi sonrasında da Hollanda'da son hazırlık dönemini geçireceğinin kesinleştiğini söyledi. Bedir, "Avusturya kampını, teknik kadromuzunda isteği doğrultusunda Hollanda olarak değiştirdik. Bu süreçte yapacağımız hazırlık maçları da programlanıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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