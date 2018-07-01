KAYSERİ DEVELİ'DE 6 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İLÇEYİ AYAĞA KALDIRDI
Kayseri Develi'de 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan 44 yaşındaki sapık gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 44 yaşındaki sapık gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.
ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ
44 yaşındaki H.D.'nin, İlçe Devlet Hastanesi arkasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.
VATANDAŞLAR ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI
Yapılan ihbar sonrasında zanlı H.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar tepki göstermek için ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Tepkili vatandaşlar daha sonra ilçe Adliye Binası önünde toplandı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI
Zanlı H.D. hakkında başlatılan soruşturma sürerken, güvenlik güçleri de ilçe adliyesi önünde bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: haberinburada
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