KAYIP ÜNİVERSİTELİ YUSUF'UN CESEDİ KORKUNÇ HALDE BULUNDU
Mersin'den 28 Mayıs'ta evinden çıktıkta sonra Adana'da kaybolan üniversite öğrencisi genç, kadavra köpeği "Melo" tarafından ormanlık alanda asılmış halde bulundu.
EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE ARAMA BAŞLATILDI
Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yusuf Özcan, 28 Mayıs'ta Mersin'deki evinden çıkıp Adana'ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan Ailesi, Özcan'ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Üniversiteli gencin bulunması için Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kurulan özel ekip sabah saatlerinde gencin en son görüldüğü yerde arama başlattı.
AĞACIN DALINA ASILI HALDE BULUNDU
Aramaya 200 polis, 100 komando, AKUT ve AFAD görevlileri katılmış ormanlık alanı taramaya başlamıştı. Arama çalışmalarına iki kadavra iki de iki de iz sürme köpekleri katılmıştı. Öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarını ormanlık alanda karşı tepeye çeviren ekipler burada sonucu gitti. Kadavra köpeği Melo ormanlık alanda yukarı doğru ilerledikçe tepki vermeye başladı. Polis özel eğitimli köpeğin tepki verdiği yere doğru gidince önce taş üzerinde bir sandalye daha sonrada ağacın dalına kendini asmış halde genci buldu.
İNTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ
Polis hemen olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Şahsın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Ayrıca gencin kaybolduğu gün 28 Mayıs'ta kendini astığı bu nedenle aya tarafının kemirgen hayvanlar tarafından yendiği görüldü.
Polis olay yerinde çalışmalarına devam ederken, gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Geceleri Telefonu Susmayan Leyla'nın Dedesi İsyan Etti
- Fetö'nün Üst Düzey 4 Yöneticisi Yakalandı
- Ünlüleri Dolandıran Çete Çökertildi, Aralarında Canan Karatay Da Var!
- Alper'in Cenazesi Baba Ocağına Geldi, Annenin Feryadı Yürek Dağladı
- Esnaf, Bankta Oturup Uygunsuz Hareketler Yapan Sapığı Dakikalarca Dövdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
- Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
- Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar