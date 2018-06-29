KAYIP MUHARREM İNCE, GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk Cuma namazını tatil için geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı.
YAPTIĞI AÇIKLAMA SONRASI ORTADAN KAYBOLMUŞTU
24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirme sonrası ortadan kaybolan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaya çıktı. İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından birkaç günlük tatil yapmak için Marmaris'in Selimiye Mahallesi açıklarındaki Kanarya Adası'na geldi.
ANADOLU TURU ÖNCESİ ENERJİ DEPOLUYOR
Önümüzdeki hafta Anadolu turuna Erzurum ile başlayarak olan İnce, bugün öğle saatlerinde tatilini geçirdiği yattan Selimiye Mahallesi'ne geldi.
ESNAF TURU YAPIP VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Cuma namazını burada kılan İnce, çıkışta kısa bir esnaf turu yaparak vatandaşlarla sohbet ederken, gelen öz çekim tekliflerini de reddetmedi.
Kaynak: haberinburada
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