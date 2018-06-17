KAYIP KADIN, HAREKET ETMEKTE ZORLANAN PİTONUN KARNINDAN ÇIKTI
İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.
İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.
8 METRELİK PİTONUNUN HAREKET ETMEKTE ZORLANDIĞINI FARK EDİLDİ
54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü. Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını fark ettiler.
Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı.
BAHÇESİNE ÇALIŞMAYA GİDEN KADIN GÜNLERDİR ARANIYORDU
Wa Tiba'nın kayboluşu ise Perşembe akşamı gerçekleşti. Bahçesine çalışmaya giden kadın, akşam eve dönmedi. Yakınları ve diğer köylüler, Cuma sabahından itibaren kadını aramaya başladı.
"KORKU FİLMİ GİBİYDİ"
Güneydoğu Sulawesi'ye bağlı Persiapan Lawela köyü sakinlerinden Ayu Kartika, yaşananları anlattı:
"Herkes ağlıyordu, herkes şoke olmuştu. Zavallı kadın. Bu bir korku filmi gibiydi. İnsanlar dehşete düşmüştü.
Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Sulawesi'de dünyanın en büyük pitonlarından bazıları yaşıyor. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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