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Kaybolduktan 7 Gün Sonra Cesedi Bulunan Müzisyen Metin Kor'un Ağabeyinden Dikkat Çeken Açıklama
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Kaybolduktan 7 Gün Sonra Cesedi Bulunan Müzisyen Metin Kor'un Ağabeyinden Dikkat Çeken Açıklama

KAYBOLDUKTAN 7 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN MÜZİSYEN METİN KOR'UN AĞABEYİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İstanbul'dan Antalya'ya kamp kurmak için giden ve 7 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor'un ağabeyi, "Bir insan yalın ayak o dağa niye tırmanır? Ayağında kesik bile yok" dedi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 14:10
Puan Ver : Kaybolduktan 7 Gün Sonra Cesedi Bulunan Müzisyen Metin Kor'un Ağabeyinden Dikkat Çeken Açıklama(7/10)3

Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine kamp yapmak için İstanbul'dan gelen ve kaybolduktan 7 gün sonra cesedi AKUT Fethiye Ekibi, AKUT Kaş Birimi, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin cenazesini almak için Antalya'ya geldi. Kor'un abisi, "Bir insan yalın ayak o dağa niye tırmanır? Ayağında kesik bile yok" dedi.

"AĞABEY BULDUK GEL, SAĞ SALİM"

Cenazeyi almak için bekleyen müzisyenin ağabeyi Kemal Kor,kamp yerine 3 saatlik mesafede bulunan Çığlık Kaya Ormanları mevkisinde arama yaparken kız kardeşinin kendisini aradığını söyledi. Kardeşinin, "Ağabey bulduk gel, sağ salim." dediğini aktaran Kor, şöyle konuştu:

Kemal Kor

"Orada bir bayram havası yaşadık. Geri dönüşümüz, 3 saat aldı. Gömbe'ye giderken telefon geldi, 'Yukarı çıkma, onlar alıp gelecekler. Kimseye de haber vermeyin.' dediler. O arada tabi bizi bir sürü insan aradı, biz de herkese 'Bulundu, sağ salim.' diye haber verdik. O şekilde söylenince bir şeyler olduğunu anladım. Çünkü yukarıya kimseyi almıyorlarmış. Gömbe'ye uğramadan direk olay yerine çıktım.

"İNSAN YALIN AYAK O DAĞA NİYE TIRMANIR, AYAKLARINDA KESİK BİLE YOK"

Olay yerine çıkınca zaten neyin ne olduğunu gördük. Oraya niye çıktı, ne için çıktı? İnsan üstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş. AKUT ve oradaki yetkililer, 'Buraya resmen ışınlanmış.' dediler. Zaten çıktığı yerin yaklaşık 20 metre üzerine çıkmaya çalışsanız, büyük dağcı halatı veya kazıklar, çekiçler olmadan tırmanmanız mümkün değil."

"BERABER GELECEKTİK AMA BİR HAFTA BEKLEMEDİ"

Kardeşiyle en son Antalya'ya gelmeden 2 gün önce görüştüğünü belirten Kemal Kor, "Yanıma uğradı, 'Ben gidiyorum' dedi. Beraber gelecektik aslında ama 1 hafta beklemedi. Benim de işlerim vardı. Ne bileyim. Kafam yerinde değil. O yüzden. Gitti işte yani yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"9 GÜN ÖNCE DÜŞMÜŞ"

Ağabey Kor, kardeşinin ayağı kaydığı için düştüğünün tahmin edildiğini belirterek, arama çalışmaları ilk başladığında dağın "Bir insan oraya çıkamayacağı" düşüncesiyle es geçilmiş olabileceğini dile getirdi.Kardeşinin bulunduğunda üstünün çıplak olduğunu kaydeden Kor, "Üstü çıplak olduğu için ve kayaların da tonu insan teniyle neredeyse renk olarak aynı olduğu için gözle görülmemiş olabilir. Ama tabi köpeklerin bulamamış olması düşündürücü. Drone'larla çok zor görürsünüz çünkü üstünde elbise yok. Zaten, 21 Haziran gecesi düşmüş sanırım, 9 gün olmuş." ifadelerini kullandı.

Kemal Kor, kardeşinin cenazesini Ankara'ya götüreceklerini ve yarın orada toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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