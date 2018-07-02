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KAYBOLAN MİNİK UFUK İÇİN CAMİLERDEN YÜREK DAĞLAYAN ANONS YAPILDI


Kaybolan minik ufuk için camilerden yürek dağlayan anons yapıldı
Tarih : 02 Temmuz 2018, 22:10
Puan Ver : Kaybolan Minik Ufuk İçin Camilerden Yürek Dağlayan Anons Yapıldı(5/10)1

Hatay'ın Hassa ilçesinde, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camilerde Ufuk'un kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edilerek anons edildi.

AMCASIYLA BİRLİKTE SU ALMAYA GİTTİ

Kırıkhan ilçesinde yaşayan, tarım işçisi Muhammed Tatar, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti.

KAYBOLAN İKİZİNİ EVDE AĞLAYARAK BEKLİYOR

Bidona su dolduran Mehmet Tatar, bir süre sonra Ufuk'un olmadığını fark etti. Çevrede aramasına rağmen yeğenini bulamayan Tatar, eve dönüp, durumu ailesine anlattı. Aile fertleri, Ufuk'un kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Ufuk için arama çalışması başlatılırken, ikizi Uğur'un evde kardeşinin bulunmasını ağlayarak, beklediği belirtildi.

KARADAN VE HAVADAN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için gece boyunca arama çalışması yürüttü. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarında drone kullanılarak, bölge havadan tarandı. Sabah saatlerinde de sürdürülen çalışmalarda Ufuk, traktörlerle çıkılan dağlık alanda arandı.

MİNİK UFUK ÇOK AZ DUYUYOR VE KONUŞMA ENGELLİ

Baba Muhammet Tatar, oğlu Ufuk'un çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu belirterek, sağlıklı olarak bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

CAMİLERDEN ANONS

Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camilerde ise Ufuk'un kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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