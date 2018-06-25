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Kaybolan minik Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

KAYBOLAN MİNİK LEYLA'YI ARAMA ÇALIŞMALARINDA ÇOK ACI DETAY!

Ağrı'da, dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla, ekiplerin 11 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Kaybolan Minik Leyla'yı Arama Çalışmalarında Çok Acı Detay!(8/10)4

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekiplerin 11 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH YENİDEN BAŞLADI

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesinin evinin önünden kaybolan Leyla'yı arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KADAVRA VE CESET ARAMA KÖPEKLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri ve Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı.

KÜÇÜK LEYLA'YA AİT HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Leyla'nın bulunması amacıyla arama çalışmalarını artıran JÖAK ve JAKEM ekipleri, köy ve çevresindeki metruk yapılar, dere yatakları, kuyu ve araziyi köpekler yardımıyla taradı. Aramalarda küçük Leyla'ya ait herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, aramalara ara verdi. Çalışmaların yarın devam edeceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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