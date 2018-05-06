Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!

Kayalar hareket ediyor, köylüler korku içinde!

KAYALAR HAREKET EDİYOR, KÖYLÜLER KORKU İÇİNDE!

Sivas merkeze bağlı Kartalca köyündeki dev kayalar, çelik halatlarla önlem alınmış olmasına rağmen köy sakinlerinin korku içerisinde yaşamasına neden oluyor.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Kayalar Hareket Ediyor, Köylüler Korku İçinde!(5/10)1

Sivas'ın Kartalca köyü sakinleri, yamaçtaki dev kayalar geçtiğimiz yıllarda çatlayıp köye kaya parçaları düşmeye başlayınca Sivas Valiliğinden yardım istedi. AFAD tarafından yapılan teknik inceleme ile yamaçtaki dev kayalar çelik ağ içerisine alınarak kaya düşmeleri önlendi.

KORKU İÇİNDE YAŞIYORLAR

Sistemin güvenli olmasına rağmen köy sakinleri, ortaya çıkan ürkütücü görüntü nedeni ile korku içerisinde yaşıyor. Çelik ağ sisteminin kendilerine güven vermediğini belirten köy sakinleri, huzursuz olduklarını dile getirerek daha güven veren bir sistem kurulmasını talep ediyor.

KAYALAR HAREKET EDİYOR

Köy muhtarı Emin Seçkiner, huzursuz olduklarını belirterek, "Valiliğimize bu tedbiri aldığı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu tedbirin bu kayaları tutacağından emin değiliz. Biz yine korku içerisinde yaşıyoruz. Kayaların altı bomboş. İnce çelik bir halatla tutuluyorlar. Bu nedenle sıkıntılı ve huzursuzuz. Daha güvenli bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu kayaların altı boşalmaya devam ediyor. Boşaldıkça da kayalar hareket ediyor. Eğer daha sağlıklı bir tedbir alınmazsa burada can kaybı yaşanabilir" dedi.

Köy sakinlerinden Emrah Şimşek ise, korkularının sürdüğünü ifade ederek, "Benim evim hemen kayaların altında. Burada bu tedbir alındı ama endişelerimizin giderilmesi açısından hiçbir faydası olmadı. Tedbir alındıktan sonra kaya düşmedi ancak korku ile yaşıyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayalar  Hareket  Ediyor  Köylüler  Korku  İçinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER