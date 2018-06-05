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Kato'da dev operasyon! Teröristlerin geçiş güzergahları vuruldu

KATO'DA DEV OPERASYON! TERÖRİSTLERİN GEÇİŞ GÜZERGAHLARI VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kato dağı eteklerinde geniş kapsamlı operasyon başlattı. Atak tipi helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Kato'da Dev Operasyon! Teröristlerin Geçiş Güzergahları Vuruldu(5/10)1

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bir grup PKK'lı teröristin olduğu bilgisi üzerine başlatılan hava destekli operasyonda Atak tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.

KATO DAĞI'NDA GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Hisar Kapı mevkisinde bir grup PKK'lı teröristin olduğu bilgisi üzerine bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Atak tipi helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını yoğun ateş altına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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