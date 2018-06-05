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Katilinin elinden tutup güle oynaya ölüme giden çocuğun son görüntüsü!

KATİLİNİN ELİNDEN TUTUP GÜLE OYNAYA ÖLÜME GİDEN ÇOCUĞUN SON GÖRÜNTÜSÜ!

Hindistan'da 9 yıldır yanında çalıştığı patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldüren adam, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yakayı ele verdi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Katilinin Elinden Tutup Güle Oynaya Ölüme Giden Çocuğun Son Görüntüsü!(6/10)2

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrindeki bir tatlı dükkanında çalışan bir adam, patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdükten sonra işe geri döndü.

9 YILDIR YANLARINDA ÇALIŞIYORDU

Bholu adındaki adam, Yeni Delhi'den 40 mil uzaklıktaki Asaoti köyünde, patronunun kızını elinden tutup götürürken kameralara yakalandı. 24 yaşındaki adamın 9 yıldır aynı ailenin yanında çalıştığı öğrenildi.

CESEDİ EVİNDE SAKLADI

Cani adam küçük kızı öldürdükten sonra cesedini annesi ile yaşadığı evde bir kutuya koyarak sakladı. Daha sonra işe dönen Bholu, aile ile birlikte küçük kızı arama çalışmalarına da katıldı.

KOMŞU GÖRDÜ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULADI

Bir komşunun 4 yaşındaki kızın Bholu ile birlikte yürüdüğünü görmesi ve bunu kızın ailes ile paylaşması üzerine şüphelenen aile, kızlarını aramak için cani adamın evine gidince korkunç gerçekle yüzleşti.

Tıbbi muayenede çocuğun ölmeden önce tecavüze uğradığı doğrulandı. Evli olan Bholu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile, kızlarının katili için idam cezası istediğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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