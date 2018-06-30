Fethullah Gülen'in Darbeyle Doğrudan Bağlantısını Gösteren Delil Abd'ye Gönderildi
Katil Komşu, Minik Eylül'ün Cesedini Elleriyle Diktiği Direğin Altına Gömmüş
Beykoz'daki Yangında Diriliş Ertuğrul Dizisinin Dekorları Tamamen Yandı
Akılalmaz İşkence! Köpeğe Sıcak Havada Kuzu Postu Giydirdiler
Meteoroloji Uyardı: İstanbul'da Öğle Saatlerinden Sonra Sağanak Yağış Bekleniyor
Sırra Kadem Basan Minik Leyla'nın Babası: Kızım Kesinlikle Yaşıyor
Bergüzer Korel Kıyafetiyle Biaf Ödül Törenine Damga Vurdu
Aday Sürücünün Feci Ölümü: Önce Taksiye Ardından Su Tankerine Çarptı
Interpol Tarafından Aranan Türk Suç Örgütü Lideri Yakalandı
Sigaradan Alınan Vergi Sistemi Değişti!
Erdoğan Ve Yeni Hükümetin Yol Haritası Şekilleniyor! İlk İş Ekonomi Olacak
Dominik'te Öldürülen Alper'in Son Sözleri Ortaya Çıktı!
Planlar Değişti! Bedelli Askerlik İçin Sürpriz Tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy Kaybının İyi İrdelenmesi Gerekiyor
Yeni Dönemde Meclis 12 Partiyle İş Başı Yapacak
Küçük Eylül Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı!
Gazetecilere Yaptığı Tehditle Gündeme Gelen Alaattin Çakıcı Kimdir?
Survivor'da Finalistler Kim Oldu? Survivor'da Kim Elendi?
Küçük Eylül'ün Katledilmesi Sosyal Medyada İdam Tartışmalarının Fitilini Ateşledi
Yeni Kabinede Aile Bakanı Olacağı Konuşulan Ayşe Böhürler Kimdir?

Katil Komşu, Minik Eylül'ün Cesedini Elleriyle Diktiği Direğin Altına Gömmüş

KATİL KOMŞU, MİNİK EYLÜL'ÜN CESEDİNİ ELLERİYLE DİKTİĞİ DİREĞİN ALTINA GÖMMÜŞ

Ankara'da 1 hafta önce kaybolan 8 yaşındaki minik Eylül'ü öldüren katil komşu, cesedi kendi elleriyle diktiği elektrik direğinin altına gömmüş.

Tarih : 30 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Katil Komşu, Minik Eylül'ün Cesedini Elleriyle Diktiği Direğin Altına Gömmüş(6/10)2

Ankara'da 1 hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Ankara Valisi Topaca, "Cinayeti Uğur K.'nın işlediğine dair işaretler var. Eylül'ün gömüldüğü o alanda o elektrik direğini de zanlı kendisi dikmiş" dedi.

"EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNİ KENDİ YAPTIĞI DİREĞİN ALTINA GÖMMÜŞ"

Ankara Valisi Ercan Topaca 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklama yaparken "Tutuklu zanlının elektrik işi yaptığına dair bilgiler var doğru mudur?" sorusu üzerine "Doğru. Bu yavrumuzun gömüldüğü o alandaki o elektrik direğini de kendisi dikmiş zaten daha önce. Muhtemelen de oradaki toprağın yumuşak olduğunu da biliyor. Görenlerin de şüphelenmeyeceğini düşünerek, oraya götürdüğünü tahmin ediyoruz." dedi.

Eylül'ün cesedi evinin 2 kilometre uzağında bir elektrik direğinin dibinde bulundu

BİR HAFTADIR ARANIYORDU

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı İlçesi'ne gitti. Çiftin 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran'da oyun oynamak için evden çıktı. En son bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. Köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

TUTUKLANDI

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Eylül'ün en son bisiklet kullanırken komşuları Uğur K.'nın yanında görüldüğü beyanları üzerine, bir süre Eylül'ü arama çalışmalarına da katıldığı belirlenen Uğur K. gözaltına alındı. Komşu, çelişkili beyanlarda bulununca mahkeme tarafından "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

ARACININ ARKA KOLTUĞUNDA KAN İZLERİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Uğur K.'nın otomobilinde yapılan kriminal incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlenirken, kan kalıntılarına ulaşıldı. Araçtaki kan örnekleri ile Eylül'ün ailesinden alınan DNA örnekleri uyuşunca İçişleri Bakanlığı "Olay aydınlatıldı" açıklamasını yaptı. Bu tespit üzerine şüpheli Uğur K.'nın annesi ve eşi de gözaltına alındı. Ancak her 2 isim de Eylül'e dair bilgilerinin bulunmadığını savundu. DNA uyuşmasının ardından, cezaevinde bulunan Uğur K.'nın tekrar ifadesi alındı. Ancak somut bulguya rağmen şüpheli, yine suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

EŞİ VE ANNESİ DE TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine savcılık, Uğur K.'nın olay öncesi ve sonrası irtibatta bulunduğu kişileri mercek altına aldı. Telefon trafiği çıkarılan Uğur K.'nın, Eylül'ün kaybolduğu gün 2 telefon numarasıyla sık sık görüştüğü belirlendi. Numaraların kullanıcısı 2 şüpheli, gözaltına alındı. Böylece Uğur K. haricinde gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise tutuklu komşunun eşi ve annesi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katil  Komşu  Minik  Eylül  Ün  Cesedini  Elleriyle  Diktiği  Direğin  Altına  Gömmüş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER