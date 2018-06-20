Geçtiğimiz ay Prens Harry ile evlenerek Kraliyet ailesine katılan Sussex Düşesi Meghan Markle, daha önce Prens Charles dışında kimsenin binemediği trene Kraliçe ile binerek eltisi Kate Middleton'ın önüne geçti. Tren olayının ardından 3 çocuk annesi Kate Middleton'ın 6 ay boyunca davetlere katılması ve basına fotoğraf vermesi yasaklandı.

"6 AY POZYOK, ÇOCUKLARINLA İLGİLEN"

Tren olayından rahatsız olan Kate'ye bir darbe daha geldi. Kraliyet, geçen ay üçüncü çocuğunu doğuran Cambridge Düşesi'nin çocuklarıyla ilgilenmesi için "6 ay aile davetleri dışında hiçbir etkinliğe katılmama ve fotoğraf vermeme" kararı verildiğini açıkladı.

KATE GÖLGEDE BIRAKILIYOR

Dünyada en çok takip edilen kadınlardan biri haline gelen Kate'in 6 ay boyunca ortalıktan kaybolmasının imajını kötü etkileyeceği belirtildi. İngiliz medyası, böylelikle Meghan'ın sürekli ekranlarda olarak eltisini gölgede bırakacağını yazdı.

Kaynak: haberinburada