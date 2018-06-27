KASK TAKAN HIRSIZLAR, 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ANNESİNİN ELİNDEN ALIP KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
İngiltere'de motosiklet çetesi, soymak istediği kadının mücevherlerini alamayınca kucağındaki çocuğa yöneldi. Kadının kendini yola atarak çocuğunu kurtardığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da başlarında kask olan iki kişi, üç yaşındaki çocuğu annesinin kucağından alıp kaçırmak istedi. O anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
MÜCEVHERLERİ ALAMAYINCA ÇOCUĞA YÖNELDİLER
Şehrin Richmond bölgesindeki işlek bir caddede meydana gelen olayda soyguncuların kadından önce mücevherlerini almaya çalıştığı, kadının direnmesi üzerine ise çocuğa doğru hamle yaptıkları görüldü.
KAMYONCULAR MÜDAHALE EDİNCE KAÇTILAR
Kadının caddenin daha kalabalık tarafına doğru sürüklediği saldırganlar, çevre halkının durumu fark edip olaya müdahale etmesi üzerine olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Kadının çığlıklarını gören kamyoncular sopalarla hırsızları kovaladı. Londra'da motosikletli çetelerin her gün yaklaşık 60 suç olayına karıştığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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