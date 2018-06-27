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Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı

KASK TAKAN HIRSIZLAR, 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ANNESİNİN ELİNDEN ALIP KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

İngiltere'de motosiklet çetesi, soymak istediği kadının mücevherlerini alamayınca kucağındaki çocuğa yöneldi. Kadının kendini yola atarak çocuğunu kurtardığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Tarih : 27 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı(8/10)4

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlarında kask olan iki kişi, üç yaşındaki çocuğu annesinin kucağından alıp kaçırmak istedi. O anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MÜCEVHERLERİ ALAMAYINCA ÇOCUĞA YÖNELDİLER

Şehrin Richmond bölgesindeki işlek bir caddede meydana gelen olayda soyguncuların kadından önce mücevherlerini almaya çalıştığı, kadının direnmesi üzerine ise çocuğa doğru hamle yaptıkları görüldü.

KAMYONCULAR MÜDAHALE EDİNCE KAÇTILAR

Kadının caddenin daha kalabalık tarafına doğru sürüklediği saldırganlar, çevre halkının durumu fark edip olaya müdahale etmesi üzerine olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Kadının çığlıklarını gören kamyoncular sopalarla hırsızları kovaladı. Londra'da motosikletli çetelerin her gün yaklaşık 60 suç olayına karıştığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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