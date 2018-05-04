KASIMPAŞA'DA MUTLU SON
Kasımpaşa, sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Trezeguet'in bonservisini 2,5 milyon euroya aldı.
Kasımpaşa'dan flaş transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, bu sezon gösterdiği performansla 3 büyüklerin dikkatini çeken Trezeguet'in bonservisini Anderlecht'ten aldı.
Trézéguet'nin bonservisi 2.5 milyon euroya mal olurken 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Kaynak: haberinburada
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