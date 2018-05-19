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Kasaba oylama yaptı, bayrağına esrar sembolü koydu

KASABA OYLAMA YAPTI, BAYRAĞINA ESRAR SEMBOLÜ KOYDU

Estonya'nın güneydoğusundaki Kanepi kasabası, internet üzerinden yapılan oylama sonrasında bayrağını, hint keneviri sembolüyle değiştirdi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Kasaba Oylama Yaptı, Bayrağına Esrar Sembolü Koydu(8/10)4

Kanepi Estonya dilinde hint keneviri demek. Bölgede eskiden beri hint keneviri üretiliyor. Hint kenevirinden kumaş, yağ ve ip yapılıyor.

OYLAMAYA NÜFUSUN 3 KATI KATILDI

Ancak Ocak ayında yapılan oylama tartışma yarattı. Zira nüfusu 5,000'den az olan kasabada oylamaya 15,000 kişi katıldı. Bu kişilerden 12,000'i esrar sembolüne onay verdi.

Kanepi Belediye Başkanı Kaido Koiv, Reuters ajansına kararın "çok demokratik" bir sürecin sonucu olduğunu söyledi.

MECLİSTEN KIL PAYI GEÇTİ

Belediye Meclisi, Perşembe günü oylama sonucunu görüşmek için toplandı. Oylamada yeni sembol sekize karşı dokuz oyla kabul edildi.

Kanepi Belediyesi, Temmuz 2017'de üç bölgenin birleşmesiyle kuruldu. Kentin sembolüne ilişkin oylama da bu nedenle yapıldı.

Estonya'da az miktarda esrarla yakalanan kişiler para cezasına çarptırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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