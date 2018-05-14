Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün
Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Dilekçe Hazır, Mahkemeye Sunulacak
Türkiye - İran Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu
İsrail Katliam Yaparken Abd'nin Küdüs'teki Büyükelçiliği Açıldı
Şaka Gibi Görüntü! Hem Üst Geçit Hem Yaya Geçidi Bir Arada
Filistin Hükümetinden İsrail'in Katliamını Durdurun Çağrısı
Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı
Egzoz Muayenesini Yaptırmayan Araç Sahiplerine Bin 206 Lira Ceza
İsrail Dünyanın Gözü Önünde Katliam Yapıyor: 28 Şehit, 918 Yaralı
'hdp'yi Kapatacağız' Dedi, 90 Partili İstifa Etti: Hdp'ye Oy Vereceğiz
Bir Banka Daha Konut Kredisi Faizini Düşürdü
Gazze'deki Sivil Katliamına Türkiye'den Çok Sert Tepki!
Karşıyaka, Fıfa'da Davalık Olduğu Eski Futbolcusunu İkna Etti
Belediye Başkanının Makam Odasında Şaşırtan Görüntü!
Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Sıralaması Belli Oldu
Diğerleri Gibi Değil! Görenleri Şaşırtan Civciv
Acun'dan 37 Milyonluk Satış! Şeyma'nın Hoşuna Gitmeyebilir
İnce, Toplumu Barıştıracağım Deyip Ezber Bozdu!
Dünyada Yılın Lideri Ödülünü İlk Kez Bir Türk Aldı

Karşıyaka, FIFA'da Davalık Olduğu Eski Futbolcusunu İkna Etti

KARŞIYAKA, FIFA'DA DAVALIK OLDUĞU ESKİ FUTBOLCUSUNU İKNA ETTİ

Eski futbolcusu Banahene'ye borcunu ödemezse ilk kez amatör kümeye düşürülecek olan Karşıyaka, Ganalı oyuncuyu indirim yapmaya ikna etti.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Karşıyaka, Fıfa'da Davalık Olduğu Eski Futbolcusunu İkna Etti(6/10)2

TFF 3'üncü Lig'e düşen, eski yabancı futbolcularından Banahene'ye perşembe gününe kadar 56 bin 500 Euro borcunu ödeyememesi durumunda FIFA tarafından tarihinde ilk kez amatör kümeye düşürülecek Karşıyaka, Ganalı oyuncuyu indirim yapmaya ikna etti.

Karşıyaka'da 2012-13 sezonunda forma giyen Banahene, alacağında 10 bin Euro indirim yaptı. Gerekli parayı kendi arasından büyük oranda toplayan yönetim, son olarak Mısır'ın Al İttihad takımında forma giyen ve halen bu ülkede bulunan futbolcuya perşembe gününden önce ödeme yaparak sonrasında sorun yaşamak istemiyor.

KULÜP KAMPANYA BAŞLATTI

Banahene başta olmak üzere puan silme cezası almamak için önümüzdeki haftalarda paraları yatırılması gereken eski yabancılar Duric, Faal ve Ofoedu'ya ve mevcut kadroya ödeme yapmaya çalışan, bu nedenle kaynak arayan yeşil-kırmızılılar için camia da kampanya başlattı.

Taraftarlar, 1912 Karşıyaka Derneği'nin 5 bin TL destek vereceğini açıklayarak startını verdiği kampanyaya derneğin özel bir bankadaki hesabına para yatırıp katkı sağlayabilecekler. Karşıyaka, sezon öncesi önceliği bu borçları kapatıp kadrosunu korumaya verecek. Bu sezon ilk yarıda 6 puanı silinen Karşıyaka, ardından 30 puanının daha silinmesini ise son anda önlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karşıyaka  Fıfa  Da  Davalık  Olduğu  Eski  Futbolcusunu  İkna  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER