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Karnı burnunda Nazlı'nın paylaştığı video Pes dedirtti

KARNI BURNUNDA NAZLI'NIN PAYLAŞTIĞI VİDEO PES DEDİRTTİ

Moda yarışması ile şöhreti yakalayan ve geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan Nazlı Hamarat, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şaşırttı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Karnı Burnunda Nazlı'nın Paylaştığı Video Pes Dedirtti(7/10)3

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Nazlı Hamarat hamilelikte son haftaya girdi. Karnı burnunda spor yapan ve o anları Instagram hesabında paylaşan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı.

BEBEĞİN BABASININ KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyuran Nazlı Hamarat, bebeğin babasının kim olduğunu açıklamamıştı.

KOCASI BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nazlı Hamarat'ın kocası Emir Cevdet Şaşmaz Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü. Nazlı Hamarat eşinin öldürülmesinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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