KARİUS'UN YEDİĞİ SKANDAL GOLLE İLGİLİ ŞOKE EDEN DETAY
Alman ZDF Sport kanalı, Liverpool kalecisi Karius'un yaptığı skandal hataya 49. dakikada Sergio Ramos'tan yediği dirseğin neden olduğunu iddia etti.
Real Madrid'in 3-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool kalecisi Loris Karius yaptığı 2 çok büyük hatayla geceye damga vurmuştu
Madrid'in Benzema'yla bulduğu ilk golde Karius elindeki topu direkt olarak yıldız golcünün ayağına bırakmış ve inanılması güç bir hataya imza atmıştı.
RAMOS DİRESEK ATTI
Alman ZDF Sport kanalı 49. dakikada Ramos'un kale önünde Karius'un yüzüne dirsekle vurup yerde kalmasına neden olduğu bir görüntüyü paylaştı.
Bu darbeden 2 dakika sonra Karius, tarihi hataya imza atarak Madrid'in ilk golüne sebep olmuştu. Alman televizyonu bu büyük hatanın, Karius'un yüzüne aldığı darbeden kaynaklanabileceğini iddia etti.
Ramos, maçın başlarında Salah'ı da sakatlayıp oyundan çıkmasına sebebiyet vermişti.
Kaynak: haberinburada
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