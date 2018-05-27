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Karius'un yediği skandal golle ilgili şoke eden detay

KARİUS'UN YEDİĞİ SKANDAL GOLLE İLGİLİ ŞOKE EDEN DETAY

Alman ZDF Sport kanalı, Liverpool kalecisi Karius'un yaptığı skandal hataya 49. dakikada Sergio Ramos'tan yediği dirseğin neden olduğunu iddia etti.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Karius'un Yediği Skandal Golle İlgili Şoke Eden Detay(7/10)3

Real Madrid'in 3-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool kalecisi Loris Karius yaptığı 2 çok büyük hatayla geceye damga vurmuştu

Madrid'in Benzema'yla bulduğu ilk golde Karius elindeki topu direkt olarak yıldız golcünün ayağına bırakmış ve inanılması güç bir hataya imza atmıştı.

RAMOS DİRESEK ATTI

Alman ZDF Sport kanalı 49. dakikada Ramos'un kale önünde Karius'un yüzüne dirsekle vurup yerde kalmasına neden olduğu bir görüntüyü paylaştı.

Bu darbeden 2 dakika sonra Karius, tarihi hataya imza atarak Madrid'in ilk golüne sebep olmuştu. Alman televizyonu bu büyük hatanın, Karius'un yüzüne aldığı darbeden kaynaklanabileceğini iddia etti.

Ramos, maçın başlarında Salah'ı da sakatlayıp oyundan çıkmasına sebebiyet vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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