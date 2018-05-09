Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi

kardeşiyle kavga eden çocuğu, sopa ile kafasına vurarak öldürdü

KARDEŞİYLE KAVGA EDEN ÇOCUĞU, SOPA İLE KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ankara'nın Sincan ilçesinde 18 yaşındaki genç, kardeşi ile kavga eden 13 yaşındaki çocuğu, sopa ile başına vurarak öldürdü.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Kardeşiyle Kavga Eden Çocuğu, Sopa İle Kafasına Vurarak Öldürdü(8/10)10


Ankara'nın Sincan ilçesinde Hamza G. (18) kardeşi ile kavga ettiğini öne sürdüğü Sinan Aco'yu (13) başına sopa ile vurarak öldürdü.



İKİ ÇOCUK KAVGA ETTİ



Ankara'nın Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 701 Sokak'ta bulunan Rabia Parkı'nda meydana gelen olayda Mehmet Şah Aco ve Hayat Aco çiftinin 4 çocuğundan biri olan, Yenikent İlksan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Sinan Aco, bir grup arkadaşı ile parkta buluştu. Burada, Sinan Aco ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı kavga etti.



KARDEŞİ İLE KAVGA EDEN ÇOCUĞUN KAFASINA SOPA İLE VURDU



İlçede bir pastanede çalışan Hamza G. de kardeşinin kavga ettiğini öğrenip parka gitti. Hamza G. ile kardeşiyle kavga eden Sinan Aco arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamza G., dikili çam fidanına sarılı sopayı bulunduğu yerden çıkartarak Sinan Aco'nun başına vurdu.



13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI



Ağır yaralanan Sinan Aco, çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak 13 yaşındaki Aco, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



TUTUKLANDI



Sinan Aco'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Kardeşiyle  Kavga  Eden  Çocuğu  Sopa  İle  Kafasına  Vurarak  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER