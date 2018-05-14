KARDEMİR KARABÜKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜNAL KARAMAN: SABIRSIZLIKLA LİGİN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ
Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 7-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası, "Sabırsızlıkla ligin bitmesini bekliyoruz" dedi.
Fenerbahçe'ye 7-0 yenilen Karabükspor'da teknik direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;
"OYUNCULARIN YETENEKLERİ BU"
"Çok iyi niyetli oyunculardan kurulu bir takımız. Futbolu çirkenleştirmeden oynuyoruz. Bu kadronun belli zorlukları var. Hiçbir zaman mazeretlerin içine sığınmadım. Oyuncularımızın yetenekleri bu ama. Niyetleri iyi ama güçleri yetmiyor. Ligin hemen bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
"BU HAL BANA ACI VERİYOR"
"Şehir, kendisine yakışanı yapacaktır. Bu takıma destek olunacaktır. Takımın bu hali bana acı veriyor. Oyunculara üzülüyorum. Keşke ayrılırken onları güzel hatıralar ile uğurlayabilseydik. İnşallah Karabükspor düzlüğe çıkacak."
"İNŞALLAH SÜPER LİG'E ÇIKARIZ"
"Geçmiş yıllarda bu kulübe yardımcı olan büyük aileler var. Artık göreceğimizi gördük. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oyuncularla yüzleşeceğiz ve devam edeceğiz. İnşallah seneye tekrar Süper Lig'e çıkarız."
Kaynak: haberinburada
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