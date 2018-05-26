Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına hız verdi. Artı TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan SP Lideri; Madımak olaylarını yorumladı.Yaşananların katliam olmadığını belirten Karamollaoğlu, içeride can verenlerin neden pencereleri açmadığını sordu.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN İNSANLAR ÖLMÜŞ"

Temel Karamollaoğlu, "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş" ifadelerini kullandı.

SUNUCUNUN ŞAŞKINLIĞI

Karamollaoğlu'nun, Madımak olaylarının yorumlamasından sonra program sunucusunun şaşkınlığı ekranlara yansıdı.

SORUMLU OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

1993 yılında Sivas Belediye Başkanlığı yapan Karamollaoğlu'nun göstericileri kışkırttığı iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı yanarak can vermişti.

Kaynak: haberinburada