KARAMOLLAOĞLU'NDAN ŞAŞIRTAN VAAT: BÜTÜN HASTANELERİN İSMİ DEĞİŞECEK
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidar olmaları halinde hastanelerin isimlerini "Şifahane" olarak değiştireceklerini söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde partililerle buluştu.
"HASTANELERDEN BİLE RANT UMANLAR ÇIKTI"
Boynunda Adana'nın iki takımı Adanaspor ve Adana Demirspor atkısıyla konuşan Karamollaoğlu, "Köprüler yapıldı, hastaneler inşa edildi. Hastalıktan bile rant umanlar çıktı ortaya. Bu hastanelere şimdi milyarlar ödeniyor. İktidarımızda inşallah hastane lafı ortadan kalkacak, 'şifahane' diyeceğiz. Hastaneler hastaların gelip şifa bulduğu yerler olacak. Bu mantalite bile önemli, olmadan olmaz" dedi.
"ADANALILAR DIŞARIDAN GELEN ETİ YEMEK İSTEMİYOR"
Hükümetin çeşitli çalışmalarını eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bütün yatırımlarına bakın, parayı toprağa gömmekten başka hiçbir yatırım yapmıyorlar. Hayatları inşaat. ya bu memlekette başka işler de var, başka konulara da ihtiyaç var. Karnımızın doyması için 'ekmeği dışarıdan getiririz' diyor. 5 milyon ton buğday ithal ediyor. Adana'nın kebabı meşhur. 1 milyon hayvan ithal edelim, yetmedi '500 bin 800 ton et ithal edelim' diyor. Adanalı dışarıdan gelen eti yemek istemiyor."
Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Adana milletvekili adaylarını tanıtarak, Millet İttifakı'na oy istedi.
Kaynak: haberinburada
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