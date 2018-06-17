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Karamollaoğlu, Diyarbakır Mitinginde Konuştu: Kürtçe Eğitim Haktır
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Karamollaoğlu, Diyarbakır mitinginde konuştu: Kürtçe eğitim haktır

KARAMOLLAOĞLU, DİYARBAKIR MİTİNGİNDE KONUŞTU: KÜRTÇE EĞİTİM HAKTIR

Temel Karamollaoğlu Diyarbakır'da düzenlediği mitingde "Anadilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun elbette burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu da biliyoruz.'' dedi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Karamollaoğlu, Diyarbakır Mitinginde Konuştu: Kürtçe Eğitim Haktır(9/10)5

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Diyarbakır'da düzenlediği mitingde "Anadilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun elbette burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu da biliyoruz." dedi.

"BİR DİP DALGASI GELİYOR"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge katıldı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, geçmişte erken seçimi demokrasiye indirilen bir darbe olarak gören iktidarın, alel acele seçime gitme kararı aldığını söyledi.

Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

"Bizim iktidarımızda herkes mesut olacak, herkese el uzatacağız, herkesin kalbini kazanacağız. 'Erken seçimin sebebi neydi' diye baktığımızda çığ gibi büyüyen problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ekonomide dibe vurdu bu iktidar, ülkenin problemlerini artık çözemiyor. İşsizlik zirve yaptı, dolar aldı başını gidiyor. İnsanlar geçimlerini sağlayamıyor. Dış politikada, adalette, eğitimde, her yerde sıkıntı var. 15.5 yıldır iktidarda bulunan bu parti, bugünkü sıkıntıları hazırladı. Bu sıkıntları bunlar bu ülkenin başına getirdi. Artık bu iktidarın ülkemizin problemlerini çözemeyeceğini gördük. Artık, bir değişime ihtiyaç var. Bu iktidarı siz değiştireceksiniz. Bu değişimin ayak seslerini de duymaya başladık" dedi.

"ANA DİLDE EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ"

"Diyarbakır'da güzel bir aday listeleri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, 25 Haziran sabahı güneş burada bir farklı doğacak. Bu bölgede, barışın ve huzurun sağlanması, bir takım adımların atılmasına da bağlı. Biz bundan dolayı ana dilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu biliyoruz ve idrak ediyoruz. Bu konuyu siyaset sahnesine ilk taşıyan lider Erbakan hocamız olmuştu. Bundan dolayı, o ifadelerin bedelini ona ödetttiler. Biz şimdi yeniden ayağa kalkacak, Erbakan hocamızın ruhunu şad edecek bir neticeyi burada tarihe not düşüreceğiz. Herkes şunu bilsin ki, bir dip dalga geliyor."

"SAADET PARTİMİZ BOMBA GİBİ PATLAYARAK ÇIKACAK"

"Bu dip dalga 24 Haziran'da seçim sandığına yansıyacak. Herkes bilsin ki, sandıktan Saadet Partimiz bir bomba gibi patlayarak, çıkacak. İnsanımız 'artık yeter demeye başladı, ama konuşmaktan çekiniyor. Saadet Partimiz, en büyük patlamayı Diyarbakır'da gerçekleştirecek ve tarih yazacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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