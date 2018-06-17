KARAMAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 20 YARALI
Son dakika... Karaman'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.
Karaman'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.
MERSİN'DEN KARAMAN'A GİDEN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devridikten sonra bir süre sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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