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Karaciğer nakli ile hayata dönen Abidal, usulsüzlük yapmış

KARACİĞER NAKLİ İLE HAYATA DÖNEN ABİDAL, USULSÜZLÜK YAPMIŞ

Hapiste olan Barcelona eski başkanı Rosell'in telefon kayıtlarını inceleyen polis, karaciğer nakli olan eski futbolcu Abidal için temin edilen organın, organ mafyası aracılığı ile bulunduğunu tespit etti.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 14:00
Puan Ver : Karaciğer Nakli İle Hayata Dönen Abidal, Usulsüzlük Yapmış(5/10)1

İspanya Polisi, Barcelona Kulübünün eski başkanı Sandro Rosell'in Katalan takımının oyuncusu ve yeni sportif direktörü olan Eric Abidal için yasa dışı yollarla (organ mafyası) karaciğer satın aldığına dair dört tane telefon konuşması tespit ettiğini açıkladı. Eric Abidal 2012 yılında o karaciğerin vücuduna nakledilmesiyle kanseri atlatmış ve yeniden hayata tutunmuştu.

Rosell'in yaptığı bu yasa dışı hareket, şu anda devam eden "para akladığı" iddiasıyla yapılan soruşturma sayesinde gün yüzüne çıktı ve mahkeme bu konu hakkında da ayrı bir soruşturma açtı. Telefon konuşmaları ortaya çıkmadan önce, Abidal'in iyileşmesi için gerekli olan karaciğerin, oyuncunun Fransa'dan bir kuzeni tarafından bağışlandığı açıklanmıştı.

"KONUYLA İLGİLİ BİR BİLGİMİZ YOK"

İspanya Polisi, bağışlama olayını, yasa dışı yollarla alınan karaciğerin basında bir skandal oluşturmaması adına söylenen bir yalan olduğunu düşünüyor.

Olay hakkında açıklamada bulunan Sandro Rosell'in avukatı, "Konuyla ilgili bilgimiz yok, böyle bir olayın gerçekliğine de inanmıyoruz. Yasa dışı yollarla karaciğer alınıp, Devlet Hastanesi'nde nakile izin verilmesi bana hiç gerçekçi gelmiyor." ifadelerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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