Eşinin Gözleri Önünde Denizde Kaybolan Genç Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kerime Teyzenin Su İçme Hasreti 23 Yıl Sonra Son Buldu
Demet, Bakan'ın Makamına Kadar Çıktı, Minik Eylül İçin İsteğini İletti
Bakanlık,Bir Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Açıkladı
Big Bang Theory'nin Güzel Yıldızı, 7 Aylık Aşkıyla Evlendi
Galatasaraylı Eren, Süper Lig Ekibine Gidiyor
Turnuvaya Veda Eden Arjantin'de Sular Durulmuyor: Sampaoli İstifa Etti!
Tsk'da Pilot Açığı İçin Seferberlik!
'minik Eylül İstismar Edildi' İddiasına Bakan'dan İlk Yorum
Artık Karınıza, Eski Sevgilinizden Söz Ederken Dikkat Edin
Fabrikadan Yayılan Kötü Koku, Halkı İsyan Ettirdi!
Son Dakika! Seçim İtirazları Çarşamba 17.00'ye Kadar Devam Edecek
Vatandaşlar, Kışın Üzerinde Atlı Kızakların Koştuğu Göle Akın Ediyor
Yerele Odaklanan Bahçeli Cebinde Seçim Sayacı Taşıyor
Pkk'ya Ağır Darbe! Örgütün Kritik İsmi Öldürüldü
Fırın Yangınında Can Veren İşçinin Ailesi Sinir Krizi Geçirdi
Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu!
Kara Kuvvetlerinde Fetö'cü Askerlere Sabah Baskını!
Yeni Hükümet Sisteminin Detayları Belli Oldu!
İncirlik Tartışmalarına 1 Numara Noktayı Koydu!

Kara Kuvvetlerinde FETÖ'cü askerlere sabah baskını!

KARA KUVVETLERİNDE FETÖ'CÜ ASKERLERE SABAH BASKINI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 09:20
Puan Ver : Kara Kuvvetlerinde Fetö'cü Askerlere Sabah Baskını!(6/10)2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22'Sİ ALBAY, 27'Sİ YARBAY TOPLAM 68 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22'si Albay, 27'si yarbay olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kara  Kuvvetlerinde  Fetö    Askerlere  Sabah  Baskını    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER