KARA KUVVETLERİNDE FETÖ SORUŞTURMASI! 72 ALBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Son dakika! Kara kuvvetlerinde FETÖ soruşturması kapsamında 25 muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara dahil 14 ilde, 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: haberinburada
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