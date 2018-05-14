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Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
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Kara Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması! 72 albay hakkında gözaltı kararı

KARA KUVVETLERİNDE FETÖ SORUŞTURMASI! 72 ALBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Son dakika! Kara kuvvetlerinde FETÖ soruşturması kapsamında 25 muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı(8/10)4

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara dahil 14 ilde, 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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