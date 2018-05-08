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Kar sürprizi! Mayıs ayında lapa lapa yağdı

KAR SÜRPRİZİ! MAYIS AYINDA LAPA LAPA YAĞDI

Tüm ülkeyi etkileyen yoğun yağmur yağışıyla beraber Erzurum'da kar yağdı. Şehirde iki gündür etkili olan yağmurun ardından İspir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Kar Sürprizi! Mayıs Ayında Lapa Lapa Yağdı(10/10)6

Erzurum'da iki gündür etkili olan yağmurun ardından İspir ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

KAR SÜRPRİZİ

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde vatandaşlar Mayıs ayının 8. gününe kar yağışıyla uyandı. İspir karayolu-Dallıkavak geçidi mevkiinde seyir halindeki sürücüler kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Güne kar yağışıyla başlayan Zeyrek Mahallesi sakinleri cep telefonlarıyla karı çekerek şaşkınlıklarını belirtti.

Kar Yağdı">

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞABİLİR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Salı ve Çarşamba günü Erzurum'da aralıklı olarak sağanak yağışın, yüksek kesimlerde ise hafif şekilde kar yağışın olabileceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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