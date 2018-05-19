'KAPLUMBAĞA ÖLMESİN' DİYE KENDİSİNİ FEDA EDİYORDU
Yoldaki kaplumbağayı ezilmemesi için almak isteyen 47 yaşındaki bir kişi aracın çarpması sonucu yaralandı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yoldaki kaplumbağayı ezilmemesi için almak isteyen 47 yaşındaki Dursun Bayram, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bursa'da yaşayan Dursun Bayram, Büyükorhan Durhasan Mahallesi'nde bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra yolcu otobüsüyle dönüşe geçti. Ancak Bayram, yolda bir kaplumbağa gördü. Otobüs şoföründen otobüsü sağa çekmesini isteyen Bayram, yoldaki kaplumbağayı ezilmemesi için almak isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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