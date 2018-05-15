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Kapkaççıya direnince suratından bıçaklandı, halini görenler dondu kaldı

KAPKAÇÇIYA DİRENİNCE SURATINDAN BIÇAKLANDI, HALİNİ GÖRENLER DONDU KALDI

Malezya'da gece saatlerinde gece vardiyasından çıkıp evine yürüyen genç kadın kapkaççının hedefi olurken çantasını vermemek için boğuştuğu sırada suratından bıçaklandı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı(8/10)4

Malezya'nın Penang eyaletinde vardiyadan çıkıp evine yürüyen genç kadın soyguncuların hedefi oldu. Hırsız, 19 yaşındaki kızı suratından bıçaklayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YANAĞINDAN BIÇAKLADI

Gece vardiyasından çıkıp karanlık bir yoldan eve yürüyen kadın, çantasını çalmak isteyen adama direnince sağ yanağından bıçaklandı. Olay yerindeki bir vatandaş kanlar içinde kalan kadının fotoğraflarını çekerken o manzara görenleri şaşkına çevirdi.

Olaya tanık olan bir vatandaş mağdur kadının saldırgan ile boğuştuğunu ve o esnada adamın bıçağı sapladığını ve olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Şaşırtıcı bir şekilde bilincini kaybetmeden sağlık görevlilerini bekleyen kadın, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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