Diyarbakır'da, pazar alışverişi yapmak isteyen sorumsuz anne, 7 yaşlarındaki çocuğunu evde yalnız bırakıp üstüne kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı. Balkondan sarkan çocuk, duyarlı vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

NEREDEYSE BALKONDAN DÜŞECEKTİ

Diyarbakır'da hayırsız anne, pazar alışverişi yapmak için oğlunu evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek dışarı çıktı. Pazarcı esnafı, bir süre sonra binanın üçüncü katında bir çocuğun demir parmaklıkların arasına girdiğini fark etti. Uzunca bir süre çocuğun içeri girmesi için dil döken esnaf, çareyi daha sonra binaya tırmanmakta buldu. Pazar esnafı olduğu öğrenilen bir kişi çocuğun mahsur kaldığı binanın ikinci katına kadar tırmanmayı başardı.

PAZAR ESNAFI YARDIMA KOŞTU

Esnaf, tehlikeli tırmanışı tutunacak yer bulamadığı için bırakırken, çevredeki vatandaşlar daha sonra kapıyı kırmaya karar verdi. Binaya çıkan bir grup esnaf, çocuğun mahsur kaldığı evin kapısını kırarak balkona yöneldi. Pazar esnafı, demir parmaklıklara sıkışan çocuğu kurtarırken, çevredeki vatandaşlar da durumu alkışla kutladı. Çocuk, yaşanan durumlardan habersiz olan annesinin gelmesinin ardından kendisine teslim edildi.

Kaynak: haberinburada