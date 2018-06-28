KAPISIZ SOYUNMA KABİNİNE KADINLARDAN HAVLULU ÇÖZÜM
Turizm cenneti Antalya'daki, günübirlik piknik ve mesire alanında soyunma kabinlerinin kapısı olmayınca vatandaşlar çareyi kabin girişine havlu açmakta buldu.
Antalya'da bulunan, Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapısının olmaması, tepki çekiyor. Kabin girişine havlu açarak çözüm üreten Antalyalılar, yakınlarının üzerlerini değişmesine yardımcı oluyor.Yakınları üzerini değişirken kabin önünde havluyla bekleyenleri gün boyunca görmek mümkün.
GİRİŞ 20 TL AMA HİZMET YOK
Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonları piknik yapıp denize girmek için Kemer yolu üzerindeki Küçük Çaltıcak'a gelen kent sakinleri, kapısız soyunma kabinlerinden şikayetçi. Mesire ve piknik alanına giriş için araç başına 20 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlar, karşılığında hizmet alamadıklarını belirtiyor.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ŞAŞKIN
İş güvenliği uzmanı Duygu Karakaya, ailesiyle birlikte geldiği Küçük Çaltıcak'ta soyunma kabinlerini gördüğünde şaşkınlığa uğradığını belirtti. Karakaya, "Plaj ve deniz ülkemizin değerleri. Buraya girerken otomobil başına 20 lira ücret ödüyoruz. Fakat karşılığında hiçbir hizmet almıyoruz. En önemlisi vatandaşın üzerini giyip çıkartacağı soyunma kabinlerinin bir kapısı bile yok. Tuvaletler temiz değil. Duş problemi var" dedi.
"KAPISI AÇIK SOYUNMA KABİNİ OLMAZ"
Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Orhan Çelikel de soyunma kabinlerinin kapısız olmasına tepki gösterdi. Çelikel, "Bu mantıksız bir soyunma kabini. Kapısı açık soyunma kabini olamaz. Bu sorun acilen çözülmeli" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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