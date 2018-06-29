KANSERDEN BACAĞINI KAYBEDEN GENÇ KIZ 3. KEZ KANSERE YAKALANDI
İki kez kansere yakalanan ve bacağını kaybeden Neslican Tay, üçüncü defa kansere yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Genç kıza ise moral vermek için kullanıcılardan destek yağdı.
Neslican Tay iki kez kansere yakalandıktan sonra bacağını kaybetmiş, tedavi sürecindeki mücadelesiyle ve hastalığa direnişiyle dikkat çekmişti. Genç kız, sosyal medya hesabından üçüncü defa kansere yakalandığını takipçilerine duyurdu.
"KAYBEDECEĞİM SADECE HAYATIM KALDI"
Neslican Tay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hastalığı beklemediğini, çok şaşırdığını ancak bu hasatalığa karşı sonun kadar mücadele edeceğini söyledi. Tay, "Kaybedeceğim sadece hayatım kaldı. Ve ben bana yakışanı yapacağım. Kendime söz verdim sonuna kadar savaşacağım" dedi.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI
Sosyal medyanın da gündeminin merkezine düşen Neslican Tay için kullanıcılar tag açarak moral desteği verdi.
Kaynak: haberinburada
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