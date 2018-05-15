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Kanser Tedavisi İçin İsviçre'ye Gidecekti; Havalimanında Hayatını Kaybetti

KANSER TEDAVİSİ İÇİN İSVİÇRE'YE GİDECEKTİ; HAVALİMANINDA HAYATINI KAYBETTİ

İsviçre'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen yaşlı kadın hayatını kaybetti. 65 yaşındaki kadın kanser tedavisi için yurt dışına gidecekti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Kanser Tedavisi İçin İsviçre'ye Gidecekti; Havalimanında Hayatını Kaybetti(10/10)6

Kanser tedavisi için İsviçre'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen kadın yolcu hayatını kaybetti.

Kanser hastası olduğu öğrenilen Döndü Biffiger (65) Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

HAVAALANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Zürih'e gitmek için pasaport işlemlerini yaptıran Biffiger, oğlu ile beraber dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı. Uçağa yolcu alımı sırasında Biffiger fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Biffiger hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Biffeger'in cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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