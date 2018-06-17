Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
Yağmur Sonrası Ortaya Çıktılar! Mahalleli Neye Uğradığını Şaşırdı
Muharrem İnce'nin Erotik Şiirleri Ortaya Çıktı!
Bayram İzninde Tatil Beldesine Akın Ettiler! Günlük 700 Bin Kişi
Ramazan Bayramı Tatili Bitti, Trafik Çilesi Bitmedi!
Adriana Lima'nın Brezilya Formalı Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
Şehir Hastaneleri İle İlgili İddialara Bakanlık Son Noktayı Koydu
İnce'nin Seçim Günü Oyunu Kullandıktan Sonra Yapacağı İlk İş Belli Oldu
Kenan Sofuoğlu, İtalya'da Seçmenlerle Buluştu
Hernan Crespo'dan Messi İçin Olay Yorum!
Mattis'e Türkiye'yi Kızdıracak Mektup: F-35'leri Vermeyin
Ak Parti'nin Yenikapı'daki Mitingine Kaç Kişinin Katıldığı Belli Oldu
Füze Taşıyan Rus Savaş Gemileri Akdeniz'e Giriş Yaptı!
39 Yaşındaki Marquez, Dünya Kupası Tarihine Geçti!
Favori Brezilya, İsviçre'ye Diş Geçiremedi
Bayram Ziyaretinden Dönen Anne Evinin Kapısını Açınca Yıkıldı!
Milli Bilardocu Semih Saygıner Finalde Yıkıldı!
Erdoğan'dan Mega Endüstri Bölgeleri Müjdesi! 100 Bin Kişiye İş İmkanı
Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van Merkez'de Deprem Meydana Geldi
Karaman'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, En Az 20 Yaralı

KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI: VAN MERKEZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ


Kandilli Rasathanesi açıkladı: Van Merkez'de deprem meydana geldi
Tarih : 17 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van Merkez'de Deprem Meydana Geldi(8/10)4

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3 gün önce 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kandilli  Rasathanesi  Açıkladı  Van  Merkez  De  Deprem  Meydana  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER