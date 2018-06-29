KANDİL'DEKİ 'KİM ÖLDÜRÜLDÜ' KAVGASI TELSİZ KONUŞMALARINDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üst düzey teröristler öldürüldü" açıklamasından sonra örgüt içinde çıkan "Kim vuruldu?" kavgası telsiz konuşmalarına yansıdı.
Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta 20 savaş uçağının katılımı ile örgüte ait 10 kritik noktanın vurulduğunu ve harekatta çoğu üst düzey 35 teröristin toplantı halinde vurulduğunu açıklamasının ardından örgüt alt kadrosunda "Kim vuruldu" sorusu sorulmaya başlandı. Telsiz konuşmalarına yansıyan kavgada, kimlerin vurulduğunu merak eden teröristlerle, bilgi vermekten kaçınan örgüt yönetimi arasında küfürleşmeler ve tehditler havada uçuştu.
TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI
22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece istihbarat birimlerince kaydedilerek çözümlenen Kandil'deki örgüt yönetimi ile kırsaldaki terörist grupları arasında geçen telsiz konuşmalarının ayrıntısı ortaya çıktı.
"VURULANLAR KİM, MERAK EDİYORUZ"
Kuzey Irak sınırına yakın bölgede kaydedilen ve İstihbarat Elektronik Sistemler Daire Başkanlığınca deşifre edilen konuşmalarda, teröristler arasında ağız kavgası ve küfürleşmeler yaşanıyor. Konuşmalara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, Türkçe yayın yapan basın kuruluşlarından takip eden onlarca terörist telsizlere sarılıp PKK'nın yuvası Kandil'i soru yağmuruna tuttu. Konuşmalara göre kırsaldaki teröristlerin, "Vurulanlar kim merak ediyoruz" sorusu örgüt yönetimini çıldırttı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen Kahramanmaraş mitinginde "Kandil'i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. İkinci operasyonda o liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik" demişti.
Kaynak: Sabah2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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