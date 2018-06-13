Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!
Yolda Yürüyen Genci, Sokak Ortasında 11 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtılar
Muş'ta Sel Felaketi! Biri Engelli 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Seçim Yasakları Yarın Başlıyor! İşte Son 10 Günde Yapılamayacaklar
Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Biri Yaptı, Hepsi Takip Etti! 500 Koyun Böyle Telef Oldu
Yolcu Otobüsünde Büyük Panik! Kaya Parçası Birden İçeri Girdi
Milyonlarca Vatandaş Bu Haberi Bekliyor! 325 Liralık Zam Göründü
İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
Cem'den Yeni Aşkı Defne'ye 10 Milyon Tl'lik Lüks Jest
Adriana'nın Yatak Fotoğrafını Paylaşan Metin'den Romantik Kutlama
Bayram Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji Acil Uyarıda Bulundu
Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi
Şule'nin Ölüm Raporunda Dehşete Düşüren Detaylar
Erdoğan Sahurda Konuştu: Ülkemizin Bir Numarası Olacak
Trump'tan Kendisine Küfür Eden Robert De Niro'ya: Uyansana Sarhoş!
İstanbul'da Tarihi Olay! Tüm Meclis Tek Ses Oldu
Dizi Setinde Başlayan Aşk! Ünlü Oyuncular İlişkilerini Böyle İlan Etti
Hayrete Düşüren Olay! Ölümden Sonraki 10 Dakika Görüntülendi
Çiller'den Akşener'e Sert Cevap: Siyasi Rant Peşinde Koşmasın!

Kanadına verici taktıkları leyleğe 12 bin liralık fatura geldi

KANADINA VERİCİ TAKTIKLARI LEYLEĞE 12 BİN LİRALIK FATURA GELDİ

Polonyalı kuş bilimciler tarafından vericiyle takip edilen leyleğin kanatlarındaki sim kart Mısır'da çalınınca bilim insanlarına 12 bin liralık cep telefonu faturası geldi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 08:50
Puan Ver : Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi(9/10)5

Polonyalı zoologlar, Kajtek ismini verdikleri leyleğin kanadına GPS cihazı takarak gökyüzüne bıraktı. Bilim insanlarının leyleğin göç yolunu takip etmek için uyguladıkları sistem uzunca bir süre çalıştıktan sonra Afrika'da sinyalini kaybetti, sebebi ise sonrada anlaşıldı.

SİNYALİ MISIR'DA KESİLDİ

Polonya, Ukrayna, Romanya, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır üzerinden 52 günde 6154 km kat eden leylek, Sudan'daki varış noktasına ulaştı. Leyleğin Polonya'ya dönüş yolculuğunda bilinmeyen sebeplerle Mısır civarında sinyali kesildi.

12 BİN LİRA FATURA GELDİ

Uzun süre leylekten bir haber bekleyen bilim insanları günler sonra gelen 2300 euro'luk (12 bin lira) fatura ile neye uğradıklarını şaşırdı. Daha sonra anlaşıldı ki Mısır'da yaşayan birisi leyleğin kanadından sim kartı söküp günlerce telefon konuşması yapmıştı. Projeyi yürüten Ecologic Group çalışanları hem büyük bir şaşkınlık yaşadı hem de projenin yarım kalması yüzünden operatör firmaya ilgili şahsın bulunması için şikayette bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kanadına  Verici  Taktıkları  Leyleğe  12  Bin  Liralık  Fatura  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER