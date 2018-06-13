Polonyalı zoologlar, Kajtek ismini verdikleri leyleğin kanadına GPS cihazı takarak gökyüzüne bıraktı. Bilim insanlarının leyleğin göç yolunu takip etmek için uyguladıkları sistem uzunca bir süre çalıştıktan sonra Afrika'da sinyalini kaybetti, sebebi ise sonrada anlaşıldı.

SİNYALİ MISIR'DA KESİLDİ

Polonya, Ukrayna, Romanya, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır üzerinden 52 günde 6154 km kat eden leylek, Sudan'daki varış noktasına ulaştı. Leyleğin Polonya'ya dönüş yolculuğunda bilinmeyen sebeplerle Mısır civarında sinyali kesildi.

12 BİN LİRA FATURA GELDİ

Uzun süre leylekten bir haber bekleyen bilim insanları günler sonra gelen 2300 euro'luk (12 bin lira) fatura ile neye uğradıklarını şaşırdı. Daha sonra anlaşıldı ki Mısır'da yaşayan birisi leyleğin kanadından sim kartı söküp günlerce telefon konuşması yapmıştı. Projeyi yürüten Ecologic Group çalışanları hem büyük bir şaşkınlık yaşadı hem de projenin yarım kalması yüzünden operatör firmaya ilgili şahsın bulunması için şikayette bulundu.

Kaynak: haberinburada