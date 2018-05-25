KANADA'DA RESTORANA PATLAYICI YERLEŞTİRİP KAÇTILAR: 15 YARALI
Kanada'da maskeli iki kişi restorana patlayıcı yerleştirip kaçtı. Patlamanın ardından 3'ü ağır, 15 kişi yaralanırken saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kanada'nın Mississauga kentindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 3'ü ağır en az 15 kişinin yaralandı. Olayda patlayıcı maddeyi restorana bıraktığı belirtilen iki şüpheli olay yerinden kaçtı.
RESTORANDA PATLAMA 3'Ü AĞIR 15 YARALI
Reuters haber ajansı, Kanada'nın Mississauga kentinde 'şüpheli bir patlama' yaşandığını duyurdu. Olayda 3'ü ağır en az 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.
2 KİŞİ, PATLAYICI MADDEYİ RESTORANA BIRAKIP KAÇMIŞ
Olayda patlayıcı maddeyi restorana bıraktığı belirtilen iki şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Kanada polisi, olayda en az 15 yaralı bulunduğunu açıklarken, patlamanın 'Bombay Bhel' isimli bir Hint restoranında gerçekleştiği ifade edildi.
Patlamanın nedeni bilinmezken, Kanada polisi patlamayı ilk etapta 'şüpheli' olarak nitelendirdi. Daha sonra yapılan açıklamada ise iki erkek şüphelinin restorana patlayıcı bırakarak kaçtığı açıklandı.
SOSYAL MEDYADA 2 SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Patlamanın restoranın hangi bölgesinde gerçekleştiği ve patlama anında restoranda kaç kişinin bulunduğu da henüz belirtilmedi.
Öte yandan, sosyal medyada restorana el yapımı patlayıcı madde bıraktığı öne sürülen iki kişiye ait görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 200 Bin Filistinli Mescid-İ Aksa'da Namaza Durdu
- Bayburt'ta 5 Hektarlık Alanda Arkeolojik Alan Tespit Edildi
- Kaçağı Bitirecek Yöntem! Yüksekova'da Elektrik Telleri Yer Altına Alınıyor
- Jandarmanın Baskın Yaptığı Depodan Çıkanlar Dehşete Düşürdü
- Muharrem İnce Uşak Mitinginde Benzin Bidonu Ve Bebek Beziyle Kürsüye Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
- Silahı Gören Kadınlar Çantalarını Hırsıza Kendi Elleriyle Teslim Etti
- Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
- Genç Kadının Midesinden 735 Bin Dolarlık Kokain Çıkarıldı
- Böylesi İlk Defa Görüldü! Midesinden 3,3 Milyonluk Kokain Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar