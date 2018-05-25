Kanada'nın Mississauga kentindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 3'ü ağır en az 15 kişinin yaralandı. Olayda patlayıcı maddeyi restorana bıraktığı belirtilen iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

RESTORANDA PATLAMA 3'Ü AĞIR 15 YARALI

Reuters haber ajansı, Kanada'nın Mississauga kentinde 'şüpheli bir patlama' yaşandığını duyurdu. Olayda 3'ü ağır en az 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

2 KİŞİ, PATLAYICI MADDEYİ RESTORANA BIRAKIP KAÇMIŞ

Olayda patlayıcı maddeyi restorana bıraktığı belirtilen iki şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Kanada polisi, olayda en az 15 yaralı bulunduğunu açıklarken, patlamanın 'Bombay Bhel' isimli bir Hint restoranında gerçekleştiği ifade edildi.

Patlamanın nedeni bilinmezken, Kanada polisi patlamayı ilk etapta 'şüpheli' olarak nitelendirdi. Daha sonra yapılan açıklamada ise iki erkek şüphelinin restorana patlayıcı bırakarak kaçtığı açıklandı.

SOSYAL MEDYADA 2 SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Patlamanın restoranın hangi bölgesinde gerçekleştiği ve patlama anında restoranda kaç kişinin bulunduğu da henüz belirtilmedi.

Öte yandan, sosyal medyada restorana el yapımı patlayıcı madde bıraktığı öne sürülen iki kişiye ait görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada