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Kamyon, Metrelerce Yükseklikten Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü
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Kamyon, Metrelerce Yükseklikten Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü

KAMYON, METRELERCE YÜKSEKLİKTEN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Elazığ'da belediyeye ait kamyon metrelerce yükseklikten 3 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken ters dönen kamyon şoförü ise ağır yaralandı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Kamyon, Metrelerce Yükseklikten Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü(9/10)5

Elazığ'da yol yapımında kullanılan belediyeye ait kamyon, Fırat Üniversitesi kampüs alanında park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilin büyük hasar gördüğü olayda, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

KAMYON KONTROLDEN ÇIKIP 3 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında Fırat Üniversitesi kampüs alanında, yol yapımı çalışması sırasında meydana geldi.

Elazığ Belediyesi'ne ait kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoparkta park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

3 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ, KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

3 otomobilde büyük hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımı ile ters dönen kamyondan çıkarılan sürücü, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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