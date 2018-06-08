Ufuk Özkan, Ayça Varlıer ve Erkan Sever'in başrollerini paylaştığı TRT dizisi Kalk Gidelim'de, bazı oyunculara kasıtlı olarak daha fazla rol yazıldığı gerekçesiyle tartışma yaşandığı söylendi.

"SETTE ORTALIK KARIŞMIŞ"

Habertürk'ten Mustafa Doğan'ın, "Kalk Gidelim Setinde kavga" başlıklı yazısı şöyle: "Kendi yağında kavrulan, oyuncular ve set ekibinin çalışmaktan mutlu olduğu eğlenceli bir iş. Ama duyduğuma göre huzurlu bir ortama sahip dizinin setinde geçenlerde soğuk rüzgârlar esmiş.

Canberk'i canlandıran Onur Seyit Yaran, senarist Baykut Badem'in menajer eşinin oyuncularına daha fazla sahne yazdığını iddia etmiş. Onun sözleri Badem'in kulağına gidince de sette ortalık karışmış!

'SEZON FİNALİYLE DİZİDEN ÇIKARILACAK'

Yaşanan olaylar sonrası, Yaran'ın cumartesi günü yayınlanacak sezon finaliyle diziden çıkarılmasına karar verilmiş.Tüm bu olanlar duyulmasın diye de ekip sıkı sıkı tembihlenmiş ama iki kişinin bildiği, hele hele koca bir setin şahit olduğu sır, sır kalamıyor işte."

Kaynak: haberinburada