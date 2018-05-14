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Kalçasıyla ilgili merak edilen gerçeği canlı yayında itiraf etti

KALÇASIYLA İLGİLİ MERAK EDİLEN GERÇEĞİ CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Kalçasıyla İlgili Merak Edilen Gerçeği Canlı Yayında İtiraf Etti(9/10)5

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaptıkları programının yanı sıra vücuduyla ve kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

HERKES MERAK EDİYORDU, İTİRAF ETTİ

Seçtiği kıyafetlerle vurguladığı fiziği sayesinde meşhur olan 35 yaşındaki yıldızın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusuydu. Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE YAPTIRMIŞ

İki çocuk annesi yıldız, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi. Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.

Ünlü yıldızın çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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