KALABALIĞIN UCU BUCAĞI GÖRÜNMEDİ! TAKSİM'DE İSRAİL'E LANET YAĞIYOR
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere karşı katliamları binlerce vatandaş tarafından Taksim'de protesto ediliyor.
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv'den taşınan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılması İstanbul'da protesto ediliyor.
GÖSTERİLER SAAT 19.00'DA BAŞLADI
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine yüzlerce kişi, saat 19.00'da Taksim Tünel'de toplandı. Protesto eylemi sürüyor.
Bu arada, protesto eylemleri nedeniyle saat 18.00'den itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.
TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR
Yeni Çarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi trafiğe kapatılırken akım İstiklal Caddesine verilmedi.
Kapatılan bu yollara alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı gösteriliyor.
Kaynak: haberinburada
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