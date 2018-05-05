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KAKAVA ATEŞ YÜKSELDİ, ROMANLAR DANSIYLA BÜYÜLEDİ


Kakava ateş yükseldi, Romanlar dansıyla büyüledi
Tarih : 05 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Kakava Ateş Yükseldi, Romanlar Dansıyla Büyüledi(7/10)3

Edirne'de, baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenlikleri Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde yakılan dev şenlik ateşiyle başladı. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte davul zurna eşliğinde göbek atan katılımcılar, kor halini alan Kakava ateşinin üzerinden atlayıp dilek diledi.

ROMANLARIN KIVRAK DANSLARI İLGİ ODAĞI OLDU

Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi alanında yapılan Kakava Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı. Şenlikleri izlemek için yerli ve yabancı binlerce kişi, turlarla ve özel araçlarıyla gündüz saatlerinden itibaren kente geldi. Şehirde tüm otel ve pansiyonlar doldu. Şenlik açılışının yapılacağı Sarayiçi'ne gelen konuklar, Roman dans grupları tarafından çalınan davul zurna eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi. Romanların kıvrak dansları ise ilgiyle izlendi.

ALEVLER 10 METRE YÜKSELDİ

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Recep Gürkan, ve şehrin önde gelenleri, hep birlikte ağaç dallarından oluşan odun parçalarını tutuşturup dev Kakava ateşini yakarken, kısa sürede alevler 10 metreyi buldu. Kakava şenliklerine gelenler Kakava ateşini cep telefonlarıyla kaydetti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Kakava ateşi çevreye yüksek derece ısı verince, çevredekiler uzaklaştı. Ateşin kor halini almasının ardından üzerinden atlayanlar, gönüllerince eğlenip hıdrellezi kutladı. Roman kızları ise fotoğrafçılara Kakava ateşi başında poz verdi. Şenliğe katılanlar bol bol Kakava ateşi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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