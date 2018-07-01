12 Haziran'da yaşanan silah kazası sonucu yaralanan bir askerimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

12 Haziran'da yaşanan silah kazası sonucu yaralanan bir askerimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"BİZLERİ DERİN BİR ACI VE ÜZÜNTÜYE BOĞDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: haberinburada