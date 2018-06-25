Fıfa, Arnavut Kartalı Sevinci Nedeniyle Shaqiri Ve Xhaka'ya 7 Bin 500 Pound Para Cezası Verdi
Meclis'in Yeni Döneminde 96 Koltuğa Sahip Olan Kadın Milletvekilleri Rekor Kırdı
Kaybolan Minik Leyla'yı Arama Çalışmalarında Çok Acı Detay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi İsrail Meclisini Karıştırdı
Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler: Yaptığınız Kaybetme Psikolojisi Sonucu
Kahramanmaraş'ta Yurt Dışı Oylarıyla İyi Parti Vekilliği Chp'ye Geçti
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a Tebrik Telefonu
İstanbullular Dikkat! Fırtına Ve Ceviz Büyüklüğünde Dolu Geliyor
Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu
Bbc, İbrahim Kalın'ın Terör Örgütü Pkk İle İlgili Sözlerine Sansür Uyguladı
Avusturya'dan Seçimin Ardından Skandal Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönmeli
Uruguay Ev Sahibi Rusya'ya Fark Attı, Grubu Lider Tamamladı!
Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Toplantısının Ardından Seçimlerle İlgili Açıklama Yapacak
Mısır, Dünya Kupasındaki Son Maçında Suudi Arabistan'a 2-1 Yenildi
Aşık Veysel'in Torunu Meclis'e Girebildi Mi? İşte Yanıtı
Eşini Öldürüp İntihar Etti, 9 Aylık Bebeği Hem Öksüz Hem De Yetim Kaldı
Son Dakika! Chp'nin Merkez Yürütme Kurulu Yarın Saat 11.00'de Seçim Değerlendirmesi Yapacak
Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Kutladı
Chp'nin Elazığ'dan 41 Yıl Sonra Çıkardığı Milletvekili, Kılıçdaroğlu'nu İstifaya Davet Etti
Ülkücüler, Mhp Barajı Geçsin Anırmazsam Şerefsizim Diyen Yaşar Okuyan'ı Protesto Etti

Kahramanmaraş'ta Yurt Dışı Oylarıyla İyi Parti Vekilliği CHP'ye Geçti

KAHRAMANMARAŞ'TA YURT DIŞI OYLARIYLA İYİ PARTİ VEKİLLİĞİ CHP'YE GEÇTİ

Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanamraş'ta İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP'nin oldu.

Tarih : 25 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Kahramanmaraş'ta Yurt Dışı Oylarıyla İyi Parti Vekilliği Chp'ye Geçti(10/10)6

Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanamraş'ta dün İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP'nin oldu. Bu sonuçlara göre 2015'te Ak Parti'nin 7 olan milletvekili sayısı 6'ya düştü, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.

SONUÇ DEĞİŞTİ

738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş'ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşı ve mevcut milletvekili olan emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti'den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazandı. Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.

ALİ ÖZTUNÇ MİLLETVEKİLİ OLDU

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP'nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.

Ali Öztunç

AK PARTİ'NİN 7 OLAN MİLLETVEKİLİ SAYISI 6'YA DÜŞTÜ

Bu sonuçlara göre; 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP 1 olan milletvekili sayısını korurken, AK Parti'nin 7 olan milletvekili sayısı 6'ya düştü, 1 milletvekilliği de CHP'ye geçti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kahramanmaraş  Ta  Yurt  Dışı  Oylarıyla  İyi  Parti  Vekilliği  Chp  Ye  Geçti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER