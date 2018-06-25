KAHRAMANMARAŞ'TA YURT DIŞI OYLARIYLA İYİ PARTİ VEKİLLİĞİ CHP'YE GEÇTİ
Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanamraş'ta İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP'nin oldu.
Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanamraş'ta dün İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP'nin oldu. Bu sonuçlara göre 2015'te Ak Parti'nin 7 olan milletvekili sayısı 6'ya düştü, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.
SONUÇ DEĞİŞTİ
738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş'ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşı ve mevcut milletvekili olan emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti'den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazandı. Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.
ALİ ÖZTUNÇ MİLLETVEKİLİ OLDU
Kesinleşmeyen sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP'nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.Ali Öztunç
AK PARTİ'NİN 7 OLAN MİLLETVEKİLİ SAYISI 6'YA DÜŞTÜ
Bu sonuçlara göre; 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP 1 olan milletvekili sayısını korurken, AK Parti'nin 7 olan milletvekili sayısı 6'ya düştü, 1 milletvekilliği de CHP'ye geçti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ünlü Oyuncu Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygu Dolu Mesaj
- 12 Yaşındaki Kızın Kapısına Dayanıp Cinsel Organını Gösteren Sapık, 14 Gün Sonra Yakalandı
- Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayıp Tebrik Etti
- Fatih Portakal'dan Ak Parti'nin Seçim Zaferine İlk Yorum: Mücadeleye Devam
- Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fıfa, Arnavut Kartalı Sevinci Nedeniyle Shaqiri Ve Xhaka'ya 7 Bin 500 Pound Para Cezası Verdi
- Uruguay Ev Sahibi Rusya'ya Fark Attı, Grubu Lider Tamamladı!
- Mısır, Dünya Kupasındaki Son Maçında Suudi Arabistan'a 2-1 Yenildi
- Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Kutladı
- 45 Yaşındaki Mısırlı Kaleci, Dünya Kupası Tarihine Geçti
DÜNYA HABERLERİ
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar