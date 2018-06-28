KAHRAMAN ŞOFÖR, KAZA YAPAN ANNE VE BEBEĞİNİ HALK OTOBÜSÜYLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, yolda denk geldiği trafik kazasında şoka giren kadın sürücü ile bebeğini otobüsle hastaneye götürdü. Olay, otobüsteki araç içi kamera tarafından kaydedildi.
Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, yolda denk geldiği trafik kazasında şoka giren kadın sürücü ile bebeğini otobüsle hastaneye götürdü. Olay, otobüsteki araç içi kamera tarafından kaydedildi.
KAZAYI GÖREN ŞOFÖR, ANNE VE BEBEĞE MÜDAHALE ETTİ
Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, Gültepe Mahallesi Adliye Yolu'nda sefer yaparken 58 H 0083 plakalı bir otomobilin kaza yaptığını gördü. Güzergah üzerinde şahit olduğu kazada şok geçiren anne ile bebeğine yolcularla müdahale eden Taşdemir, otobüsteki yolcuları tahliye etti.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KADIN VE BEBEĞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Taşdemir, daha sonra kadın sürücü ile bebeğini, sefer yaptığı güzergahın tersi istikamette güvenlik şeridini takip ederek en yakın hastanenin acil servisine götürdü.
KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Olay, otobüsteki araç içi kamera tarafından kaydedildi.
Otobüs şoförü Taşdemir'in daha önce de aracında bulduğu 17 bin lirayı sahibine ulaştırdığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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